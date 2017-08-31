Кроссоверы Datsun Cross пользуются ажиотажным спросом

Внедорожник Datsun Cross был представлен в дилерском центре в конце марта этого года. В Индонезии со старта продаж собрали более 13 тысяч предзаказов. В апреле этот список пополнили ещё 10 тысяч покупателей.

Datsun Cross имеет двигатель объемом 1,2 литра мощностью 68 или 78 л.с. (в зависимости от исполнения) и 5-ступенчатую механическую КПП либо вариатор CVT. Семейный кроссовер имеет защитный обвес с пластиковыми расширителями для колёсных арок. Установка полного привода для Datsun Cross окажется невозможной.

Стандартная комплектация данной модели включает в себя ABS, EBD, систему стабилизации, передние подушки безопасности, мультимедийную систему, возможность выбора колёсных дисков на 15 или 16 дюймов и ручной кондиционер.

Базовая комплектация кросс-вэна с механической КПП получила ценник около 726 000 рублей.