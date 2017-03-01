Honda представила грузовой кей-кар N-VAN

Известная компания Honda выпустила новый кей-кар N-VAN. Данная модель является развозным фургоном и хорошо покажет себя при доставке малогабаритных грузов в городских условиях. На этом акцентируют внимание даже производитель, называя авто коммерческим.

Салон кей-кара вмещает до 4 человек. Авто имеет версии G, Fun и Cool. Модификация G - стартовая, у Fun имеются измененный фары, передний и задний бамперы, а также яркий окрас. Вариант Cool отличает солидная хромированная решетка и необычный бампер. Все три вариации имеют сдвижные задние боковые двери, подъемную дверцу в багажнике, а также могут сложить задние сиденья.

Кей-кар оснащается двигателем на 58 или 64 л.с., 6-скоростной механической КПП с вариантами переднего либо полного привода.

На данный момент стоимость данной модели неизвестна, но приобрести её можно будет в скором времени, но только на территории Китая и Японии. Honda пока не планирует завозить данное авто в другие страны.