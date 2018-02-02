Ростовчане высмеяли «Жигули» с «туалетным» тюнингом

На просторах интернета обнародовали фотографии синих «Жигулей» с забавным тюнингом, разъезжающих по улицам Ростова. Такой автомобиль высмеяли жители донской столицы.

Ростовский водитель, желая выделиться из серой массы, решился на эксперимент. К решетке карбюратора автовладелец прицепил туалетный вантуз, на переднем бампере разместил унитазное сиденье, а задний бампер украсил кирзовыми сапогами. Неизвестно с какой целью мужчина прицепил над правым задним колесом колокольчик, но возможно это на счастье.

Появившийся в интернете фотоснимок «Жигулей» с «туалетным» тюнингом вызвал неоднозначную реакцию интернет-сообщества. Одни пользователи сети с восторгом отзывались о странной затее, заметив, что мужчина решил выделиться из толпы и выглядит это довольно позитивно. Другие жители обозвали это уродством в недоумении от факта издевательств над автомобилем.