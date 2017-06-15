В России во второй половине мая 18 брендов изменили цены на авто

18 автопроизводителей изменили стоимость своих машин в России в период с 15 по 31 мая. Есть и те, кто снизил цену.

Так, например, Brilliance продаст модель V5 в комплектации Deluxe на 4,5% дешевле, а в версии Sport - на 4,8%. Volkswagen выпустил новую вариацию Passat и Passat Variant — Conceptline. Это способствовало снижению цены на седан на 9,7% и на универсал на 7,6%.

Оставшиеся 16 производителей цены подняли. Несколько марок повысили стоимость только одной модели. Для примера, Cadillac XT5 подорожал на 8,9%. Hyundai Creta в различных вариациях, кроме стартовой, поднялся в цене на 1,1 – 1,6%. Nissan Murano теперь стоит на 3,1% дороже, но не в комплектации Top.

Mitsubishi увеличила стоимость сразу двух моделей: Outlander на 2% и Eclipse Cross на 0,2%. Land Rover повысил цену на Discovery на 2,3%, а на Discovery Sport - на 3,4%. Разные варианты Range Rover Evoque и Range Rover Sport прибавили в цене на 0,6 – 1,7%.

Большая часть производителей обосновали рост цен с апрельским падением рубля.