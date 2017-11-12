Mitsubishi выводит кросс-вэн Xpander на новые рынки

Mitsubishi Xpander начнут поставлять на рынок Таиланда в июле этого года. Выпуск кросс-вэна Xpander начался в Индонезии, где автомобиль пользуется огромной популярностью. Всего за пару месяцев он получил 40 000 предзаказов.

Семиместный автомобиль оснащен двигателем 4А91 на 1,5 литра мощностью 120 л.с., 5-ступенчатой механической КПП, или 4-ступенчатой автоматической КПП с передним приводом. Mitsubishi Xpander в длину достигает 4475 мм, в ширину 1750 мм и в высоту 1700 мм. Даже базовая версия оснащена ABS, EBD, системой курсовой устойчивости, дисками из легкого сплава на 16 дюймов, кондиционером и передними подушками безопасности.

Самая дорогая комплектация включает Smartphone Link Display Audio, кнопку пуска, систему видеообзора по периметру, кожаный салон и панорамную крышу. Цена базовой модификации Xpander начинается от 789 000 рублей.