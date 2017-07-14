Первый спорткар Marussia B1 восстановили в Новосибирске

Сегодня в Красноярске прошел Чемпионат по автозвуку, в рамках которого было представлено отечественное купе Marussia B1, восстановлением которого занимались инженеры новосибирской фирмы VIP-Service. Фотографии отреставрированного спорткара опубликовали на просторах интернета.

Реставрацию российского спорткара Marussia B1 проводили специалисты VIP-Service в тесном сотрудничестве «Спарта Маркет». В моторном отсеке купе разместился 3,5-литровый «атмосферник» VQ35 с отдачей в 244 лошадиные силы. Двигатель разработан инженерами Nissan, а сам автомобиль получил красный кузов и черную крышу.

Автомобиль Marussia B1 официально зарегистрирован и состоит на учете в ГИБДД. Его владельцем является гендиректор VIP-Service Александр Сердцев. Бизнесмен приобрел модель Marussia B1-9, предназначенную для промоушена и для использования в тест-драйвах. Предприниматель заявил, что его компания в обозримом будущем восстановит и второе поколение Marussia B2. Его кузов окрасят в серый оттенок.

VIP-Service выкупила шесть спорткаров Marussia и в дальнейшем восстановит их и возможно организует массовый выпуск машин. Сама компания же занимается обслуживанием и ремонтом любых автомобилей.