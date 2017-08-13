Стало известно, сколько автомобилей в российских семьях

Результаты исследования показывают, что половина всех жителей России не имеет личного автомобиля. Хотя уровень автомобилизации вырос за последние 10 лет, половина семей всё также ходят на своих двоих.

По статистике за 2008 год количество автомобилей на 1000 человек населения составляло 220, что заметно ниже, чем сегодня - 293 на 1000 человек. Было проведено два опроса среди 4 тысяч человек. Согласно результатам, один автомобиль имеется у 30% россиян, две машины у 14,7%, 2,3% россиян имеют три автомобиля, 1,2% - четыре и более, а 51,8% не имеют личного транспорта вовсе.

Отсюда видно, что автомобили распределяются неравномерно. У половины их нет совсем, а у некоторых семей их по несколько штук. Это связанно с уменьшением реального дохода россиян и повышением цен на автомобили.