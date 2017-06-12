Ram выпустит супер-пикап Rebel TRX в 2019 году

Автомобильный концерн Fiat Chrysler выпустит новый пикап марки Ram для экстремального бездорожья. Компания заявляет, что он обзаведется обновленной колесной базой.

Конкурирующей моделью для него станет Ford F-150 Raptor, анонсированный в начале прошлого месяца. Rebel TRX 1500 будет оснащен двигателем объемом 6,2 литра мощностью 575 л.с. Компания также отмечает, что данная модель поступит в продажу только в 2019 году, так как сейчас проходит серию дорожных и краш-тестов.

Из особенностей Rebel TRX 1500 интересными являются внедорожная подвеска, расширенный кузов, агрессивный дизайн и мощный двигатель. Супер-пикап выйдет сразу в трех цветовых вариациях. Также стоит отметить его усиленную версию, которая будет оснащена мотором Hellcat V8 мощностью 707 л.с.