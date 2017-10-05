В 2019 году в Россию привезут две новинки Haval

Китайский производитель Haval анонсировал выпуск сразу двух новинок в России в следующем году. В результате в 2019 году в страну привезут второе поколение Haval H6 и абсолютно новый кроссовер, о котором пока мало информации.

После старта продаж в 2019 году первые партии кроссоверов Haval будут привозить из Китая, однако позднее производство локализируют на заводе в Тульской области.

Уже в начале следующего года будет запущен полный цикл производства Нaval H6 и полностью нового внедорожника, а в 2020 начнется сборка еще двух новинок. Отметим, что в 2015 году Great Wall Motors начал строительство предприятия Нaval в Тульской области в индустриальном парке «Узловая».

Новая генерация Haval H6 сохранила корпоративный стиль и платформу, однако внешность была переработана. Кроссовер стал короче на 49 мм до 4 600 мм, при этом другие габариты остались прежними: ширина – 1 860 мм, высота – 1 720 мм, база колес – 2 680 мм. Моторная линейка представлена 2-литровым турбодвигателем с отдачей в 197 л. с. и 163 л. с.