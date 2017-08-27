Названы недавно выпущенные машины LADA, которые не встали на конвейер

Автомобили бренда LADA наиболее распространены среди российских автолюбителей благодаря своему современному оформлению и «народным» ценам. Потому эксперты составили рейтинг модификаций LADA, вышедших недавно, но не попавших в серию.

На первой позиции числится ВАЗ-2151. Данный автомобиль разработан с использованием архитектуры ВАЗ-2104, но кроме этого автомобиль обустроили новой системой подачи топлива, усилителем руля и переработанной подвеской. Но несмотря рестайлинг, машина так и не пошла в массовое производство.

На втором месте числится ВАЗ-2107М. Он отличается только пересмотренными передней и задней частями. ТОП-3 замкнул LADA Siluet, построенный в сотрудничестве с разработчиками из Magna International. Седан отличается не только привлекательным дизайном, но и получил под капот мотор объемом 2,0 литра.

В ТОП-5 вошли LADA C и LADA C-Cross. Первый считался спортивным автомобилем и разгонял скорость до 200 км/ч. Второй стал кроссовером, разработанным в рамках проекта C, но он не стал серийным, несмотря на отличные проходимые качества. В ТОП-7 вошли LADA Kalina 4X4 Concept и экстремальный LADA Revolution III.