Новая Mazda 3 может дебютировать в ноябре

Новую Mazda 3 могут представить в рамках автосалона в Лос-Анджелесе, который откроется в ноябре текущего года. Автомобиль получит новый дизайн и пересмотренные технические параметры.

Согласно предварительной информации, новый Mazda 3 построен на архитектуре прототипа KAI, который представили в 2017 году. По мнению экспертов, новинка станет достойным конкурентом Mercedes-Benz A-Class и Audi A3.

Вероятно, под капотом нового Mazda 3 разместится двигатель SkyActive-X, способный генерировать 180 лошадиных сил. Кроме того, мотор получил систему безискрового зажигания Homogenous Compression Ignition (HCCI). Благодаря внедрению такой технологии, у двигателя увеличилась на 30% эффективность по расходу горючего.

Не исключается и появление дизельного агрегата в моторном отсеке нового Mazda 3. Цены на новинку пока держатся в секрете.