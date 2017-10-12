В Ростове охамевшие водители сделали VIP-парковку на детской площадке

В одном из дворов Ростова-на-Дону автовладельцы установили самодельную VIP-парковку на детской площадке. Жители домов опубликовали фото в сети и были возмущены таким поведением охамевших водителей.

На фотографии видно, что часть детской площадки огорожена столбиками, которые соединяют цепи с замком. Возмущенный житель комментирует увиденное:

«Это нормально, когда во дворах устраивают самодеятельные VIP-парковки? Куда обращаться?».

Пользователи сети принялись к бурному обсуждению происшествия. Оказалось, что подобный случай не первый в городе, на «Западном» во дворах пятиэтажных зданий много таких VIP-парковок. Активные пользователи советовали обратиться в полицию, а другие говорили, что нарушителей ждет только беседа, поэтому необходимо обращаться в администрацию.

Некоторые пользователи посоветовали самостоятельно вырвать столбы или обрезать цепи. Один из жителей объяснил, что необходимо провести собрание домов и вынести вопрос на обсуждение, составить протокол общего собрания, где будет запрещено использовать участок. После чего нарушителей можно привлечь и потребовать возмещение вреда через суд.