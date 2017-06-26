Спорткар McLaren 675LT посвятили гоночному McLaren F1 GTR

Автобренд McLaren разработал особую версию для спорткара 675LT, которую посвятили болиду F1 GTR. Гоночный автомобиль в 1997 году пришел вторым в легендарной гонке-марафоне «24 часа Ле-Мана».

Главной особенностью спецверсии McLaren 675LT стала ручная сборка. Представители марки уточнили, что на создание модели ушло более 1 000 часов. Также особая версия получила уникальные 20-дюймовые диски колес. McLaren предусмотрели большое количество изменений для обвеса кузова, которые подготовили MSO. В частности были установлены боковые юбки, диффузор сзади и спойлер спереди.

Техническая составляющая версии, посвященной F1 GTR, осталась без изменений. Спорткар оснащен восьмицилиндровой силовой установкой объемом 3,8 литра, которая генерирует до 675 «лошадей» при моменте силы в 700 Нм. В качестве трансмиссии предложена автоматизированная КПП с двойным сцеплением на семь скоростей. В результате McLaren 675LT всего за 2,9 секунды разгоняет до 100 км/ч при максимальной скорости в 330 км/ч.