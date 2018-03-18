Обновленная LADA Granta FL на свежих фото разочаровала своим видом

Вчера в сеть попали свежие шпионские фотографии рестайлингового универсала LADA Granta FL. Новинка, покрытая камуфляжной пленкой, тестировалась на дорогах Тольятти.

Местный житель выложил снимки универсала в соцсети «ВКонтакте», но множество комментаторов не оценили обновление. Дело в том, что автолюбители ожидали увидеть более измененную LADA Granta FL. Также их разочаровала слишком короткая длина авто, а некоторые и вовсе написали, что модель осталась убогой.

Отметим, что заявленный компанией «АвтоВАЗ» рестайлинг будет косметическим и не предполагает серьезных изменений. LADA Granta FL получит «посвежевший» внешний вид в фирменном X-стиле. Все технические характеристики при этом останутся без изменений.

Ожидается, что LADA Granta FL дебютирует в рамках Московского автосалона в августе 2018 года.