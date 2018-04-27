Наследный принц Абу-Даби протестировал новый лимузин Владимира Путина

Президент Российской Федерации Владимир Путин показал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду Аль Нахайяну отечественную автомобильную разработку - лимузин «Кортеж».

Небольшая презентация прошла после окончания официальной части переговоров и подписания соглашений между государствами. Эту автомобильную разработку граждане государства могли наблюдать во время инаугурации главы правительства, которая состоялась 7 мая. Президент после этого события продолжил применение лимузина для поездок по рабочим вопросам.

Принц вначале осмотрел внешние характеристики машины, а после этого сел на заднее сидение. После поездки Аль Нахайян остался доволен – более того, он сделл комплимент через своего переводчика о комфортабельности салона.

Известно, что автомобильный проект «Кортеж», состоит из лимузина, седана, минивэна и внедорожника, старт продаж которых прогнозируется на 2019 год. Также планируется уовершенствование линейки, а именно переквалификация в электромобили.