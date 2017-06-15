Alfa Romeo использует имена GTV и 8C для новых 700-сильных спорткаров

Компания Alfa Romeo объявила о намерении возродить имена 8 °C и GTV для спорткаров, которые оснастят 600- и 700-сильными двигателями. Об этом стало известно после собрания акционеров итало-американского концерна FCA.

Название Alfa Romeo 8 °C будет носить среднемоторный спорткар с битурбированным мотором, пару которому составит компактный электрический агрегат – его разместят на передней оси. Суммарная отдача установки будет достигать около 700 лошадиных сил, а разгоняться до 100 км/ч с места автомобиль сможет всего за 3,0 секунды.

Напомним, купе и родстеры 8 °C Competizione, производившиеся с 2007 по 2010 год, оснащались 450-сильным мотором V8 объёмом 4,7 литра от Ferrari. Купе ускорялось до первой «сотни» за 4,2 секунды.

Возрождённая Alfa Romeo GTV окажется двухверным вариантом седана Giulia, под капотом которого скрывается 2,9-литровый двигатель V6. В сочетании с системой электрического наддува этот агрегат генерирует более 600 «лошадей».

Классический GTV сняли с производства в 2005 году. Эта модель приводилась в движение 3,2-литровым V6 с отдачей в 240 л. с.

Также к 2022 году компания расширит свой модельный ряд двумя SUV. Ранее стало известно, что производитель работает над флагманским кроссовером, который займёт позицию на ступень выше Stelvio.