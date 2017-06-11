Ателье Mansory сделало из Mercedes-AMG C63 в 650-сильное купе

Компания Mansory занимается послепродажной настройкой и тюнингом автомобилей, чаще всего, высокопроизводительных. Одним из них стало купе Mercedes-AMG C63.

Попав в ателье Mansory, купе получило увеличенную до 650 л.с. мощность мотора. За счет доработок максимальную скорость автомобиля повысили до 310 км/ч.

Чтобы добавить купе Mercedes-AMG C63 производительности, мастера ателье Mansory оснастили 4-литровый V8 машины новым блоком управления. Кроме того, автомобиль получил спортивную выпускную систему. Показатель пикового крутящего момента двигателя благодаря доработкам вырос до 850 Нм. Ателье Mansory оснастило купе Mercedes-AMG C63 иным передним бампером, другим сплиттером, боковыми «юбками», а также углеволоконными элементами экстерьера. Автомобиль стал ниже на 30 мм.

Также машина получила фирменные коврики в салоне, алюминиевые педали, кожаную отделку салона с элементами из алькантары, дерева и композитных материалов. О продажах доработанного немецкого купе пока не сообщается.