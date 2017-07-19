Maserati разрабатывает спорткар, кроссовер и 4 электромобиля

Итальянцы из Maserati рассчитывают повысить свои продажи за счет шести новых моделей. Автомобили выйдут на рынок в ближайшие несколько лет, о чем информирует портал Autocar.

Глава Maserati Тим Кунискис заявил, что итальянская марка планирует составить конкуренцию компаниям Porsche и Tesla. По словам топ-менеджера, бренд будет продавать «то, что не продает ни один другой игрок рынка».

Итальянцы сделают спорткар Maserati Alfieri флагманской моделью. Машина будет продаваться в форматах купе и кабриолет. Основой для автомобиля послужит новая платформа, которая позволит использовать на автомобиле разнообразные агрегаты, в том числе гибридную и полностью электрическую силовые установки, а также полный привод.

Итальянцы рассчитывают увеличить свои продажи за счет полноразмерного кроссовера с гибридной силовой установкой, а также четырех электрокаров семейства Maserati Blue. В это семейство войдут купе и кабриолет Alfieri, а также «зеленые» версии кроссовера Levante и седана Quattroporte новых генераций.

Maserati к 2022 году намерена пополнить модельный ряд по меньшей мере восемью гибридными машинами. Обновляясь, эти автомобили получат беспилотное управление третьего уровня.