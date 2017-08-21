Lego и Bugatti разработали игрушечный Chiron

Разработчики конструктора Lego неоднократно создавали игрушечные модели легендарных автомобилей. В этот раз в сотрудничестве с автопроизводителем Bugatti был разработал комплект Lego Technic с суперкаром Chiron.

Впервые информация о новой копии Lego легендарной модели Bugatti Chiron появилась в январе, когда производитель игрушек опубликовал первые тизеры. Теперь компания начала реализацию пакета Lego Technic с суперкаром Chiron в честь Дня защиты детей 1 июня. Отметим, что основной аудиторией являются не только дети, но и взрослые, которые не могут позволить себе настоящее авто.

Lego Bugatti Chiron получил два оттенка синего цвета, а интерьер выполнен в кремовых оттенках. Комплект Lego Technic состоит из 1 599 элементов, отметим, что моделька Porsche 911 GT3 RS предполагает на 895 деталей меньше.

Специалисты предположили, что большое количество деталей свидетельствует о её детализации, поэтому на сборку уйдет несколько часов. Игрушечный суперкар предлагают по цене от 350 долларов.