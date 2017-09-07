Самый маленький кроссовер Jeep появится в 2022 году

Американцы официально заявили о предстоящей им разработке самого маленького кроссовера марки Jeep. Он займет в модельной линейке производителя место на ступень ниже Renegade.

О том, что Jeep выпустит самый маленький кроссовер, заявил глава марки Майк Мэнли. На данный момент автомобиль не имеет названия. Ожидается, что его презентация состоится в 2022 году. Паркетник станет самым дешевым автомобилем американского бренд. Он будет построен на архитектуре модели Fiat Panda следующей генерации. О внешности и технической составляющей новинки нет данных.

Майк Мэнли также сообщил, что самый компактный кроссовер Jeep входит в масштабный пятилетний план марки. В его рамках паркетника будут разработаны 4 электрические модели и 10 подключаемых гибридов. К 2022 году также должны появиться Jeep Wrangler в кузове пикап, а также возрожденная модель Grand Wagoneer. Самый маленький кроссовер марки будет ориентирован на рынки Европы и, вероятно, не появится в Китае.