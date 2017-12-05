Озвучены цены на кроссовер Toyota C-HR для России

Кроссовер Toyota C-HR приедет в Россию в трех вариантах сборки и с двумя силовыми установками. Накануне японцы озвучили цены на обновленный паркетник для РФ.

В России объявлен предзаказ на кроссовер Toyota C-HR. В РФ паркетники будут поставляться из Турции. Новинка будет предлагаться россиянам в сборках Ride, Hot и Cool. Независимо от комплектации автомобиль получит датчик света, светодиодные ДХО, «антибукс», регулируемую рулевую колонку, систему контроля давления в шинах, функцию курсовой устойчивости и помощи при подъеме, передние эйрбэги, ЭРА-ГЛОНАСС и так далее.

Опционально для кроссовера Toyota C-HR в России будут доступны: кондиционер, подогреваемые зеркала и руль, система мультимедиа с тачскрином, камера обзора на корме и многое другое. В стандартном виде автомобиль оснащается передним приводом, однако самый дорогой Cool комплектуется полным приводом.

Силовую линейку обновленного Toyota C-HR представляют в России 1,2-литровй турбодвигатель тягой 115 л.с. и 185 Нм крутящего момента, а также 2-литровая установка отдачей 148 л.с. и 189 Нм. Первый мотор комплектуется шестиступенчатой МКПП, а второй сочетается с вариатором.

Базовый Toyota C-HR Ride предлагается в России за 1 299 000 рублей. В версии Hot машина доступна за 1 670 000 рублей. «Топовая» сборка Cool обойдется клиенту в 2 083 000 рублей.