Названы самые ожидаемые новые автомобили в России в июне

В первый летний месяц на авторынке России появится множество новинок, среди которых окажутся рестайлинговые автомобили, совершенно новые модели и уже знакомые россиянам машины, поставки которых были прекращены.

В июне Volvo запускает в РФ продажи нового компактного кроссовера ХС40. Его предложат с бензиновым и дизельным моторами, выдающими 245 и 190 «лошадок» соответственно.

Российские дилеры Toyota также начнут продавать небольшой кроссовер C-HR. На выбор покупателям будут доступны 116-сильный двигатель объёмом 1,2 литра и 2,0-литроый агрегат мощностью 148 л. с.

На рынок должен вернуться Nissan Juke, который пережил рестайлинг. Автомобиль получил новые комплектации и функции, включая системы кругового видеообзора, предупреждения о выходе из полосы и мониторинга «слепых» зон.

В России также снова появится седан Lexus IS, который оснащается безальтернативным 2,0-литровым турбомотором с отдачей в 245 л. с. Уже известна стоимость базовой комплектации модели – 2 300 000 рублей.

Модельный ряд Audi должен пополнить «горячий» универсал RS4 Avant, цены на который стартуют от 5 375 000 рублей. Немецкий Mercedes-Benz в июне привезёт в Россию сразу две новинки: свой первый пикап X-Klasse и обновлённый G-Klasse. Несмотря на цену от 6 820 000 рублей последний автомобиль пользуется ажиотажным спросом.