Универсал Volvo V60 в камуфляже был замечен на тестах

Шведский автопроизводитель Volvo приступил к испытаниям дорогами общего пользования нового универсала V60. Модель, покрытую камуфляжной пленкой, удалось заметить фотошпионам motor1.

Камуфляжная пленка не позволяет рассмотреть основные особенности автомобиля Volvo V60, однако автоэксперты уверены, что модель является представителем R-класса. На данный момент автопроизводитель владеет предприятием Polestar, которое отвечает за выпуск собственных моделей V60 или S60.

Несмотря на камуфляж, можно отметить более агрессивный дизайн, который отличается от классического варианта универсала. Новый Volvo V60 получил особую калибровку колес и усиленную систему тормозов. Высота модели также стала больше, а большое количество датчиков и проводов свидетельствуют об изменениях в технической части модели.