Geely опубликовала официальные фото нового седана

В начале года китайская компания Geely запатентовала новый седан Emgrand SL, недавно были представлены тизеры модели с индексом A06. Теперь китайский автопроизводитель опубликовал первые официальные снимки новинки.

Новый седан Geely Emgrand SL получил стиль модели Borui или Emgrand GT. Габариты новой четырехдверки следующие: длина – 4 680 мм, ширина – 1 785 мм, высота – 1 460 мм, расстояние между осями – 2 670 мм. В основу новинки легла платформа Geely.

Продажи Geely Emgrand SL в Китае стартуют уже в третьем квартале 2018 года. В моторную линейку войдет два турбодвигателя объемом 1,0 литр производительностью 136 «лошадей» и 1,4 литра производительностью 133 «лошади». О трансмиссии информации на данный момент нет.

Напомним, что ранее был рассекречен интерьер нового минивэна минивэна Geely VF11, продажи которого также стартуют в Китае уже в 2018 году.