«Связной» открыл предзаказ на весь модельный ряд Tesla

Сеть магазинов «Связной» начала сотрудничать с российским представительством американского производителя электрокаров Moscow Tesla Club. В результате весь модельный ряд компании Tesla доступен в интернет-магазине по предзаказу.

С помощью интернет-магазина «Связной» жители России могут заказать электрический седан Tesla Model S, Roadster, электрокроссовер Model X, а также Model 3. В результате приобрести американский электрокар стало удобнее, клиентам достаточно оформить заказ онлайн и прийти получить авто в шоурум Moscow Tesla Club.

На сайте интернет-магазина «Связной» клиент не просто заказывает модель, он также может выбрать генерацию и дополнительные оснащения. После оформления заказа сотрудники Tesla уточняют у клиента детали оплаты, а также объясняют условия предоставления электрокара.

Напомним, что презентация нового электрического кроссовера Tesla Model Y состоится 15 марта 2019 года. На данный момент, не известно будет ли доступен автомобиль для предзаказа в магазине «Связной».