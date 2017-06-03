Немцы показали тюнингованный Jaguar XE S

Мастера немецкого тюнинг-ателье Arden представили свою версию седана Jaguar XE S. Их главным достижением в работе над машиной стала увеличенная производительность ее двигателя. Кроме того, автомобиль обзавелся внешностью, соответствующей его мощности.

Моторный отсек стандартного кроссовера Jaguar XE S занимает 3-литровый турбированный агрегат V6. Его производительность составляет 380 л.с. и 450 Нм крутящего момента. Немецкие специалисты доработали силовую установку автомобиля новым блоком управления, модернизированным компрессором и спортивным выхлопом. Это позволило довести мощность агрегата до 463 л.с. и 583 Нм.

Седан Jaguar XE S от немецкого тюнинг-ателье выглядит более спортивно по сравнению со своей стандартной версией. Автомобиль обзавелся спойлером, «юбками», расширителями колесных арок и колесными дисками размерностью 20 дюймов. Машина получила название Arden AJ 24 RS. На данный момент нет информации о том, появится ли «подогретый» седан на рынке.