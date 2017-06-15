Land Rover представил Discovery Sport особой серии Landmark

В 2018 году британцы отпраздновали 70-летие Land Rover, в честь чего будет продаваться юбилейная версия кроссовера Discovery Sport, получившая название Landmark. Выпуск первого экземпляра новинки пришелся на 30 апреля. Именно в этот день 70 лет назад с конвейера сошла первая машина марки.

От стандартного Land Rover Discovery Sport юбилейный Landmark отличается иным бампером и колесными дисками Mantis размерностью 19 дюймов. «Катки» выполнены в цвете Gloss Dark Grey. Нижняя часть вседорожника тоже серая.

Интерьер Discovery Sport Landmark изменился за счет кожаных кресел, темно-серых вставок на центральной панели, а также потолка оттенком Ebony. Палитра кузова автомобиля состоит из белого, серого и черного цветов. Также машина получила контрастирующую серую крышу.

Для юбилейного кроссовер Land Rover Discovery Sport предусмотрена турбированная дизельная установка семейства Ingenium объемом 2.0 л. Ее производительность составляет 180 л.с. Мотор сочетается с 9-АКПП.

На данный момент не называется прайс на юбилейный кроссовер. При этом британцы пообещали, что спецверсия автомобиля будет предлагаться в России.