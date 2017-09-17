Toyota рассчитывает на увеличение производства в РФ

Японская машиностроительная компания Toyota намерена увеличить уровень локализации производства в России. Также японцы намерены закупать необходимые компоненты у российских компаний.

Отмечается, что автозавод Toyota в Петербурге начал работать в конце 2007 года, когда была выпущена шестая генерация премиального седана Toyota Camry. В настоящее время на заводе собирается уже восьмое поколение Toyota Camry и кроссовер Toyota RAV4. В конце 2017 года стало известно, что локализация производства Toyota превысила отметку в 30%, но гендиректор компании Масаси Исида заявил, что специалисты продолжают трудиться над повышением данных результатов.

По словам Исиды, автопроизводитель готов покупать у отечественных поставщиков новые детали, а именно бензобаки, выхлопные системы и проводку. Кроме топ-менеджер выразил надежду на рост российского производства Toyota в 2018 году.

В прошлом году с конвейера петербургского предприятия Toyota сошло 66 684 машины. За 2017 год дилерам удалось продать 32 931 кроссовер Toyota RAV4 (+7,6%) и 28 199 седанов Toyota Camry (+0,5%). За первые четыре месяца реализация Toyota RAV4 составила 8 930 машин (-3,8%), а Toyota Camry продали в количестве 8 080 авто (-1,7%).