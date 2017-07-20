Кроссовер Audi E-Tron первым в мире получит виртуальные зеркала

На просторах интернета появилась некоторая информация о новом полностью электрическом кроссовера Audi E-Tron. В частности сообщается, что новинка станет первым в мире кроссовером, оснащенным «виртуальными зеркалами».

Стоит сказать, что на смену всем привычным зеркалам заднего обзора придут особые камеры, способные передавать изображения на экраны в салоне авто. Подобную технологию предложат автолюбителям опционально и не во всех странах.

При скорости в 120 км/ч автомобиль способен опускаться на 26 мм при помощи регулируемых пневматических параметров, а дальность хода нового Audi E-Tron составит более 400 км. Батареи можно будет зарядить, используя систему быстрой зарядки, а на воздухозаборнике машины появятся специальные заслонки для оптимизации потоков воздуха.

Внешнее оформление новинки повторяет дизайн прототипа Audi E-Tron Quattro, который продемонстрировали в 2015 году в рамках автосалона во Франкфурте. Дебют новинки намечен на 30 августа текущего года, а основными конкурентами машины выступят jaguar I-Pace и Tesla Model X.