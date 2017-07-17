Представлен бронированный Skoda Superb Estate

Инженеры британского филиала чешской машиностроительной компании Skoda презентовали бронированную версию универсала Skoda Superb Estate. Новинку разработали в сотрудничестве бренда и одной местной компании, которая пока не разглашается.

Универсал снабдили броней, относящейся к стандарту PAS 300. Благодаря такой броне пассажиры машины защищены от выстрелов из крупнокалиберного оружия и взрывов гранат. Помимо того, новый Skoda Superb Estate оснастили специальными колесами, с помощью которых машина сможет ездить даже в том случае, если у нее пробитые шины.

Из-за увеличенной массы универсал Skoda Superb Estate получил модернизированную платформу и более мощные тормоза. Но интересен тот факт, что автомобиль сохранил 5-местный салон и 660-литровый багажный отсек, что говорит о его практичности. Пассажиры машины смогут воспользоваться мультимедийный центром с 8-дюймовым тачскрином, работающим вместе с сервисами Apple CarPlay и Android Auto.

Переоборудование такого авто займет четыре недели. За бронированную версию Skoda Superb придется выложить около 120 0000 фунтов стерлингов или 10 000 000 рублей.



