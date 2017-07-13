Новый универсал Audi S6 получит двигатель от Porsche Panamera

Благодаря мотору от Porsche Panamera Audi S6 превратится в высокопроизводительный универсал с 500 л.с. под капотом. С таким агрегатом машина будет покорять «сотню» за 4 секунды.

Немцы отправили на дорожные испытания универсал Audi S6 следующей генерации. Портал Autocar утверждает, что автомобиль дебютирует в следующем году. Издание также сообщает, что моторный отсек «сарая» займет 4-литровая бензиновая установка TFSI от Porsche Panamera Turbo. Кроме того, данным двигателем будут оснащаться новые Bentley Continental GT и Audi S8.

Согласно слухам, производительность мотора, который получит новый Audi S6, составит порядка 500 л.с. Разгон до «сотни» займет у машины порядка 4 секунд. Новинка будет продаваться с безальтернативным полным приводом.

Стандартный универсал Audi A6 Avant дебютировал месяц назад. Автомобиль обзавелся просторным багажным отделением объемом 565 литров, но если сложить задние кресла, то данная цифра вырастает до 1 680 литров. Основой для машины послужило шасси MLB EVO. Автомобиль получил более агрессивную внешность и прибавил в длину 12 миллиметров.

Новый Audi A6 Avant также получил массивные колесные арки, иную светодиодную оптику, другие бамперы. Для автомобиля предусмотрены четыре варианта подвески.