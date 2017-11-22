Воронежцев удивил гибрид мотоцикла и автомобиля

Накануне в одном из городских пабликов Воронежа в социальной сети "ВКонтакте" появилась фотография уникального транспортного средства, замеченного на дорогах города. Гибрид автомобиля и мотоцикла вызвал активное обсуждение среди пользователей сети.

На фотографии запечатлен гибрид, передняя часть которого взята от мотоцикла, а задняя является багажником легковой машины. Стоит отметить, что уникальное транспортное средство оборудовано двумя сиденьями, подобными тем, которые устанавливаются в автомобиль.

Воронежцы с интересом отреагировали на данное транспортное средство, многих заинтересовало то, как именно владельцу удалось зарегистрировать такое необычное творение. Были также и те, которых заинтересовала покупка "мотомобиля". Многие по-доброму шутили: "Когда так и не понял, что тебе нужно", "Ну хотя бы багажник есть".