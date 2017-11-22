Раритетный Ford Sierra 1987 продали по цене нового Porsche 911

На одном из аукционов в Великобритании с молотка был продан классический Ford Sierra RS500 Cosworth в кузове хэтчбек, выпущенный в далёком 1987 году. Отмечается, что за классическую модель новый владелец выложил 97 500 фунтов стерлингов, что эквивалентно 8 074 000 рублей – за эту сумму можно приобрести новый спорткар Porsche 911.

Автомобиль получил столь высокую цену прежде всего потому, что речь идёт и лимитированной версии Ford Sierra RS500 Cosworth, которая является «заряженной» модификацией стандартного автомобиля. Всего было выпущено 500 таких моделей.

Ford Sierra RS500 Cosworth приводится в движение 2,0-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом, отдача которого составляет 225 лошадиных сил при 276 Нм крутящего момента.

Что касается динамических характеристик, то мотор модели в сочетании с 5-диапазонной МКПП способен разогнать автомобиль до первых 100 км/ч всего за 7,0 секунд, а максимальная скорость ограничена на отметке в 240 км/ч. Хэтчбек успел пройти 68 000 километров и даже побывал в ДТП.