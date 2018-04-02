Новые кроссоверы Infiniti QX50 и QX80 появятся в России в 2018 году

В текущем году компания Infiniti намерена запустить в РФ продажи двух своих основных моделей в обновлённом виде – QX50 и QX80. Об этом пишет агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на пресс-службу японской марки.

С выходом новых кроссоверов Infiniti QX50 и QX80 в компании рассчитывают увеличить продажи. Помимо этого, автопроизводитель планирует расшить модельную линейку, выпустив авто, построенные на совершенно новых платформах с применением новых силовых агрегатов.

В прошлом месяце дилеры Infiniti начали принимать в России заказы на новый QX80, который предложат в особых версиях Luxe и Luxe ProActive. Такие автомобили оснащаются 5,6-литровым двигателем с отдачей в 405 лошадиных сил в сочетании с полным приводом.

Версия Luxe предлагается в семи- и восьмиместном исполнении по цене от 4 855 000 и от 4 870 000 рублей соответственно. Семиместный Infiniti QX80 Luxe ProActive оценили в 5 185 000 рублей, а вариант с восемью посадочными местами обойдётся в 5 200 000 рублей.

Что касается нового Infiniti QX50, дебютировавшего на мотор-шоу в Лос-Анджелесе в ноябре минувшего года, этот среднеразмерный SUV сконструировали на новой архитектуре. Автомобиль получил ряд технологических решений, существенно упрощающих управление и повышающих уровень безопасности. Первые кроссоверы доберутся до покупателей во второй половине этого года.