Представлен электрический багги Nikola NZT

Пока инженеры американской машиностроительной компании налаживают массовую сборку своего бюджетного седана Tesla Model 3, ее конкурент Nikola представила настоящий брутальный полностью электрический багги NZT. Интересно, что в сеть уже попали видеоролик, который может показать все возможности авто.

Отмечается, что технические параметры нового электрического багги довольно впечатлительны. Под капот машина получила мотор, который может развивать от 266 до 590 лошадиных сил. Сообщается, что машина предназначена для перемещения по пустынной местности, а характеристики машины зависят от выбранной версии и цены.

До первой «сотни» электробагги Nikola NZT сможет разогнаться от 3,5 до 5,3 секунд, а дальность хода авто составит от 150 до 240 км при полной зарядке аккумуляторных батарей. Стоит сказать, что багги получил современную подвеску, которая сможет удержать машину от переворота и удержать ее на выбранной траектории.

В салоне багги стоит выделить 4 посадочных места, в том число и водительское место. Рядом с креслами расположились 12-вольтовая розетка и розетка на 110 вольт. Также водитель сможет воспользоваться 12,2-дюймовым дисплеем мультимедийной системы. За один багги автолюбителям придется отдать от 29 000 до 55 000 долларов.