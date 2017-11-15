Обновленный Mazda 6 оснастили 190-сильным дизельным мотором

Японская машиностроительная компания Mazda представила свой обновленный седан Mazda Atenza, обустроенный 2,2-литровым турбодизелем с отдачей 190 лошадиных сил и предназначенный для японского авторынка. Стоит сказать, что в России данный седан известен как Mazda 6.

Помимо указанного выше дизеля предусматриваются 2-литровый бензиновый двигатель с производительностью 165 «лошадок» 2,5-литровый 190-сильный агрегат. Установки функционируют в тандеме с 5-скоростной МКПП или 6-ступенчатой АКПП с полным и передним приводом.

Следует напомнить, что мировой дебют обновленного Mazda 6 прошел осенью прошлого года в рамках автосалона в Лос-Анджелесе. Машина получила переделанную переднюю часть кузова, большие колесные арки, массивную радиаторную решетку и другую головную оптику. В салоне автомобиль получил пересмотренную центральную консоль и переработанный блок управления климат-контроля.

Под капотом модели разместили 2,5-литровый двигатель, позаимствованный от Mazda CX-5. Он способен генерировать 230 и 253 л.с.