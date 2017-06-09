LADA Vesta вырвалась в лидеры на рынке Самары

В соответствии с информацией, полученной от экспертов аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первые четыре месяца нынешнего года в Самаре дилеры смогли сбыть больше 6 000 легковых автомобилей, что на 19% выше показателей аналогичного периода 2017 года. Хитом продаж на самарском авторынке выступает российский седан LADA Vesta, который за отчетный период был куплен самарцами 542 раза (+46%).

Отмечается, что второе место досталось другой российской машине – LADA Granta, уровень продаж которой в Самаре достигли отметки в 384 штуки (+8%). ТОП-3 закрывает корейский KIA Rio (342 единицы, +26%).

В ТОП-5 вошли Hyundai Creta (255 экземпляров, +48%) и Chevrolet Niva (213 шт., +4%). В первой десятке расположились Renault Duster (166 ед., -5%), Datsun on-DO (160 шт., -4%), LADA Largus VP (159 ед., +64%), LADA XRay (150 шт., +1%) и Renault Kaptur (148 ед., -10%).