"АвтоВАЗ" выпустит новый LADA 4X4 в 2021-2022 году

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» поделилась своими планами относительно выпуска своего нового внедорожника LADA 4X4. На конвейер новинка должна стать в 2021-2022 годах, а выпускаться она будет параллельно с прежним поколением «Нивы».

По словам главы правления «АвтоВАЗ» Николя Мора, в настоящее время инженеры компании готовят к запуску два проекта. Одним из них станет новый LADA 4X4, который сохранит вседорожную специфику прежней генерации автомобиля. Вторым проектом выступает автомобиль, относимый к сегменту B.

Топ-менеджер отметил, что новинка фактически дополнит семейство LADA 4X4. Помимо всего, нынешняя модель имеет довольно хороший потенциал в плане преодоления сложного бездорожья и имеет спрос на некоторых рынках.

Также появилась информация, что в «АвтоВАЗ» собираются разработать LADA Vesta, управляемую обычной АКПП. На сегодняшний день отечественный седан оснащается «роботом», который до обновления подвергался критике со стороны автолюбителей. Мор отметил, что такая задумка будет воплощена в реальность через два года.