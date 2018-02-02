Стартовало производство SOL E20X совместной модели JAC и Volkswagen

В 2016 году автоконцерны JAC и Volkswagen заключили соглашение, а в прошлом году было основано совместное предприятие, которое занялось разработкой бюджетных электромобилей для Китая. 25 мая на совместном заводе стартовало производство нового кроссовера SOL E20X.

Первой моделью СП JAC и Volkswagen стал электрический JAC iEV7S, который начали предлагать в 2017 году. Авто собирают на заводе в Казахстане в небольших количествах, однако электрокар немного изменили, в результате дизайн перенял ряд решений от новых Seat.

В интерьере новинки SOL E20X установили новые дефлекторы системы вентиляции, приборная панель приобрела виртуальное исполнение, трансмиссия также получила новый рычаг и кожух центрального тоннеля. Комплекс мультимедиа обзавелся системой управления голосом.

Кроссовер получил силовую установку производительностью в 116 «лошадей» запас хода составляет 300 км. В основу SOL E20X легла инновационная платформа MEB.Старт продаж нового SOL E20X назначен на 2020 год. Ожидается, что модель будут предлагать по цене от 32 400 долларов, однако ближе к старту стоимость может измениться.