Мордашов: «Силмаш» рассматривают выход из СП с Siemens

Алексей Мордашов, руководитель «Силмаш», сообщил, что компания намерена выйти из совместного предприятия с Siemens. Причиной тому стало нарушение санкций США заводом «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ).

Совместное предприятие в Санкт-Петербурге начало функционировать летом 2015 года, «Силовым машинам» принадлежит 35% акций, а компании Siemens – 65%. Предприятие отвечает за производство турбин Siemens с силой 60-307 МВт. Весной четыре из них направили в Крым для электрической станции, однако немецкий концерн утверждает, что они об этом не знают.

Алексей Мордашов сообщил, что ситуация с совместным предприятием достаточно странная. Санкции появились из-за поставок в Крым газовых турбин «Ростех», которые собрало СП с Siemens. Несмотря на то, что немецкой компании принадлежит 65%, а «Силмашу» только 35%, правительство США выдвигает претензии только российской компании.

Санкции, введенные в январе, лишают доступа ко всему, связанному с финансовой сферой страны, компанию «Силовые машины». В результате предприятие не может иметь счета в валюте, если транзакция банка будет проходить через США.