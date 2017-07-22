Модель от "УАЗ" стала лидером апрельских продаж пикапов в РФ

Экспертам исследовательского портала «АВТОСТАТ» в ходе проведения анализа российского автомобильного рынка удалось выяснить тот факт, что в апреле нынешнего года в России дилерские центры сбыли около 800 пикапов, что на 5,3% ниже результатов аналогичного периода минувшего года. Сообщается, что хитом продаж в этом сегменте за прошлый месяц стала модель от отечественного автобренда «УАЗ».

Стоит отметить, что продажи УАЗ «Пикап» в апреле 2018 года достигли отметки в 329 экземпляров, что на 16,3% выше показателей 2017 года. Далее в списке расположился японский Toyota Hilux, который может похвастаться объемом реализации в 250 штук (-35,2%).

Первую тройку закрывает Mitsubishi L200 (130 штук, +46,1%). На протяжении первых трех месяцев текущего года именно его считали хитом продаж на рынке пикапов РФ. Из заключения аналитиков следует, что данный сегмент на рынке получил очень небольшую долю и составил только 1% от суммарного объема российских продаж новых машин.