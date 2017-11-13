Volkswagen и BMW расширяют производство в России

Немецкие компании Volkswagen и BMW планируют увеличить локализацию производства на территории России. Об этом представители брендов сообщили в рамках профильной конференции зарубежных автопроизводителей.

Автопроизводитель BMW в ближайшее время намерен построить предприятие в Калининграде. Помимо этого представители компании уточнили, что новая производственная площадка обеспечит выпуск нескольких мировых новинок. В частности речь идет о кроссоверах Х7 и Х8, новое поколение Х5, а также 8 series и родстер Z4.

Автоконцерн Volkswagen в свою очередь намерен запустить производство новых авто на заводе в Калужской области. Губернатор региона не стал раскрывать подробностей о новинке, однако отметил, что модель будет иметь большой спрос в России. Ожидается, что в продажу поступит новый кроссовер, поскольку на данный момент этот сегмент самый востребованный. Специалисты считают, что это будет Volkswagen Tharu, который стал самым бюджетным внедорожником компании.