В Москве презентовали автобренд Aurus

В Москве прошла презентация нового российского автобренда Aurus, который ранее назывался проектом «Кортеж». Под данной маркой уже выпустили седан, минивэн и лимузин, а внедорожник Aurus выйдет только в 2019 году.

Отмечается, что бренд Aurus был представлен главой российского Минпромторга Денисом Мантуровым. А 7 мая текущего года на лимузине проекта «Кортеж» на свою инаугурацию прибыл президент РФ Владимир Путин.

По словам Мантурова, в перспективе машины автобренда Aurus могут получить под капот полностью электрические двигатели. Чиновник отметил, что для развития платформы по электрификации машин из проекта «Кортеж» заложено большое будущее.

Стоит сказать, что реализация автомобилей Aurus будет осуществлять не напрямую, а через крупную дилерскую сеть. Экспортные поставки таких машин вероятно начнутся в 2020 году, а в марте следующего года авто от Aurus представят в рамках Женевского автосалона. Также следует подчеркнуть, что к 2020 году машины бренда Aurus должны появиться на азиатских и ближневосточных авторынках.