Австриец показал, как должны выглядеть «жирные» автомобили

При описании автомобилей эксперты используют разные слова, называя машины футуристичными, функциональными либо спортивными. Но никто еще никогда не использовал термин «жирные» для машин, и австрийский дизайнер Эрвин Вурм наверное станет первым.

Все прекрасно знают, что лишний вес машины не позволяет эффективно ею управлять и делает ее менее экономичной. Автодизайнеры строят машины с привлекательным внешним оформлением и нормальным управлением. Добавление в машину лишнего веса противоречит всей придуманной инженерами концепции.

Но Эрвина Вурма данный факт только вдохновил. Потому он и решил воплотить свои фантазии в физической форме. Художник создал автомобили с «опухшей» внешностью. При взгляде на них создается впечатление, что они лопаются от самомнения.

По словам Вурма, идеальный методом заявить б авто это сделать их «жирными». В его случае под «жиром» стоит понимать пенополиуретан и пеноплистирол, из которых сделаны формы. Отмечается, что в 2004 году прошла презентация «Толстого Кабриолета» Porsche, а в 2006 году представлен «НЛО» машина без колес.