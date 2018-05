Porsche отзывает игрушечные машинки

Представители немецкого премиального бренда Porsche, подконтрольного концерну Volkswagen, объявили о старте отзывной кампании игрушечных автомобилей серии My First Porsche. Такой информацией поделилась Комиссия по безопасности товаров широкого потребления США (US CPSC).

Отзыв затронет 2030 авто, выполненных из дерева и реализованных в период с апреля 2015 по март 2018 года. 1700 игрушечных машин, изготовленных в Польше, продали в США, а 330 смогли сбыть в Канаде. Размеры машинки составляют 10X5X4 см, а цена на такую игрушку достигает около 25 долларов.

Сообщается, что у игрушечных машин могут отпасть колесики и оси, а ребенок может задохнуться, если попытается их проглотить. Потому всем обладателям таких игрушек советуют немедленно перестать ими пользоваться, убрать их в недоступное для детей место и обратиться к официальным дилерам марки. Представители компании заберут обратно опасные игрушки и вернут клиентам затраченные деньги в полном объеме.