В России подешевел Volkswagen Passat

В пресс-центре российского филиала немецкого концерна Volkswagen сообщили об уменьшении цен на начальные модификации Volkswagen Passat. Отныне за седан Volkswagen Passat россияне выложат 1 399 000 рублей, а универсал россиянам обойдется в 1 829 000 рублей.

Отмечается, что теперь для версий Comfortline, Highline и Passat AllTrack предлагаются новые функциональные пакеты «Топ» и «Техника». При заказе пакета «Топ» для версии Comfortline автолюбитель получает 17-дюймовые колесные диски из легкосплавного материала, трехзонный климат-контроль, подогрев передних и задних кресел, камеру заднего обзора и кожаную обшивку салона. За пакет опций необходимо будет выложить 29 000 рублей.

При покупке пакета «Топ» для Volkswagen Passat Highline автомобилисту станут доступны 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, светодиодные фары головного света, электроподогрев внешних зеркал. Интерьер обшит кожей Nappa, а педали в авто отделаны нержавеющей сталью. Такой набор россиянам обойдется также в 29 000 рублей.

Если же заказать пакет «Техника», то автомобили Volkswagen Passat получат адаптивный круиз-контроль, противоугонную систему с индикаторами объема, бесключевой доступ, электронную панель управления, функцию динамической регулировки постоянного дальнего света и теплоотражающее лобовое стекло. Стоимость пакета варьируется от 59 900 рублей до 79 900 рублей в зависимости от варианта исполнения.