В Калуге начнут собирать загадочный кроссовер Volkswagen

Немецкий машиностроительный концерн Volkswagen намерен начать производство своего нового кроссовера на заводе «ПСМА Рус» в Калуге. Такой информацией поделился глава областной администрации Анатолий Артамонов в ходе международного экономического форума в Петербурге.

Чиновник отметил, что концерн представит довольно интересную модель, но от подробностей отказался. Автомобиль, по словам Артамонова, относится к наиболее популярному в настоящее время сегменту.

Несмотря на то, что губернатор не сообщил никаких подробностей о готовящемся кроссовере, можно предположить, что им станет так называемый «народный» кроссовер Volkswagen Tharu, вышедший на китайский авторынок. Сообщается, что к 2020 году данную модель будут позиционировать как глобальную, а ее сборку будут осуществлять на территории других стран, среди которых и РФ.

В КНР Volkswagen Tharu предлагается с 1,2-литровым 116-сильным и 1,4-литровым 150-сильным агрегатами, а также с системой переднего привода. Раньше в концерне заявили, что собираются ежегодно продавать по 400 000 таких автомобилей на земном шаре.