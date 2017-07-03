Эксперты: Средний возраст легковых машин в РФ превысил 13 лет

Согласно информации, которой поделились сотрудники аналитического агентства «АВТОСТАТ», наиболее старыми автомобилями в отечественном парке признаны российские. Возраст автомобиля эксперты определили, используя данные по состоянию на 1 января 2018 года.

В соответствии со сведениями, полученными в результате проведенных исследований, средний возраст «легковушек» в РФ достигает 13,1 лет. Возраст автомобилей иностранного производства составляет 10,9 лет, но средний возраст российских авто составил 16,6 лет.

В числе иномарок наиболее молодыми считаются китайские авто, имеющие возраст 6,6 лет. Второе место досталось корейским машинам (7,4 года,). ТОП-3 закрыли европейские машины с отметкой в 10,8 лет. Наиболее старыми марками признаны японские авто с возрастом 13,1 лет. Среди российских брендов наименьший возраст имеет «УАЗ» (15 лет), а самый большой возраст получил LADA (16 лет).

Ранее сообщалось, что в России насчитали 42 400 000 авто по состоянию на 1 января текущего года. Автомобили старше 10 лет получили долю в 54,3% и достигли количества в 23 000 000 единиц. Новых автомобилей в РФ числится 3 750 000 экземпляров, что соответствует доле в 9%.