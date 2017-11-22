Кроссовер Hyundai Creta возглавил авторынок Новосибирска

Автоэксперты провели мониторинг продаж легковых авто в Новосибирске с января по апрель текущего года. В результате исследований стало известно, что самым продаваемым автомобилем региона за первые четыре месяца 2018 года стал кроссовер Hyundai Creta.

Всего на авторынке Новосибирска за четыре месяца было приобретено 3 500 легковых авто, что свидетельствует о росте продаж на 21% в сравнении с показателями прошлого года. Возглавил рынок Hyundai Creta с приростом в 108% до 231 единицы за первые четыре месяца 2018 гожа.

В тройке лидеров также оказалась флагманская KIA Rio с приростом в 74% до 186 машин и Hyundai Solaris с отрицательной динамикой в 28% до 172 экземпляров. Только на четвертом месте оказался немецкий Volkswagen Polo и LADA Vesta, спрос на которые вырос на 65% до 153 и 114 авто соответственно.

Следом идут Nissan Almera (+2%; 91 авто) и Skoda Rapid (0%; 91 машина). Несмотря на отрицательную динамику в 3% до 76 единиц далее идет LADA Granta, за ней с приростом в 83% до 75 авто – Mazda CX-5. Замыкают ТОП-10 легковых авто в Новосибирске по итогам первых четырех месяцев Renault Duster и Toyota Camry. Продажи первого сократились на 25% до 75 машин, а второго - выросли на 4% до 75 авто.