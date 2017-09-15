В Челябинске «разули» Mercedes-Benz игрока «Трактора»

Жертвой воров стал Антон Глинкин, хоккеист челябинского клуба «Трактор». С его купе Mercedes-Benz сняли колеса, и данное событие стало достоянием общественности.

Инцидент имел место ночью 25 мая на территории жилого комплекса «Александровский», о чем информирует Telegram-канал «Челябинское метро». С купе Mercedes-Benz игрока «Трактора» сняли колеса, после чего воры поставили машину на кирпичи.

Известно, что Антон Глинкин ранее играл в «Ак Барсе», но позже вернулся в «Трактор». Вышеназванный Telegram-канал по поводу произошедшего написал: «Вчера приехал из Казани, а сегодня его «мерин» (купешку s-класса) разули во дворе дома. С возвращением, Глина! Челябинск ждал».

Журналисты обратились за разъяснениями по ситуации в правоохранительные органы. УМВД Челябинска подтвердило данные об инциденте, и по факту произошедшего ведется разбирательство.